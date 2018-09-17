У президента озвучили умови, за яких він підпише бюджет-2019

Порошенко виступає за підвищення мінімальної зарплати до 4200 грн

Президент Петро Порошенко не підпише закон про державний бюджет на 2019 рік у разі відсутності в ньому підвищення рівня грошового забезпечення українських солдатів не менш ніж на 30%, підвищення мінімальної зарплати до 4200 гривень, збереження Дорожнього фонду та соціальних програм, що діють у поточному році.

Про це на засіданні Погоджувальної ради заявила представник президента у Верховній Раді, народний депутат від БПП Ірина Луценко.

«Президент наполягає на тому, що він не підпише бюджет на 2019 рік, якщо в ньому не буде зазначено основних позицій. Це - підвищення рівня забезпечення українського солдата не менше як на 30%, підняття мінімальної заробітної плати до розміру 4200, збереження Дорожнього фонду, започаткованого Президентом України», - сказала вона.

Окрім того, ще однією умовою підписання бюджету президентом вона назвала обов'язкове збереження соціальних програм, які були передбачені у попередньому році.

Президент Петро Порошенко 6 вересня на засіданні РНБО доручив закласти у бюджеті на наступний рік підвищення грошового забезпечення українських військових на 30%.

У проекті державного бюджету на 2019 рік, який був презентований у п'ятницю, 14 вересня, Кабінет міністрів передбачив 209,5 млрд грн на обороноздатність, підтримавши, серед іншого, ініціативу щодо підвищення заробітної плати військовослужбовця.

Уряд 14 вересня направив проект бюджету до Верховної Ради.

Наразі на сайті парламенту опубліковано проект бюджету: в ньому, зокрема передбачається, що долар буде по 29,4 грн на кінець 2019 року.