Опубліковано проект бюджету: долар по 29,4 грн на кінець 2019 року документ



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У проекті наголошується, що протягом поточного року обмінний курс гривні залишався відносно стабільним

Проект державного бюджету України на 2019 рік побудований на прогнозному курсі 29,4 гривні за долар на кінець 2019 року.

Про це йдеться у тексті проекту закону, оприлюдненому на сайті парламенту в понеділок.

«Розрахунки здійснено з використанням прогнозного курсу на кінець року 29,4 гривень за доллар», - йдеться у документі.

У проекті наголошується, що протягом поточного року обмінний курс гривні залишався відносно стабільним з сезонними коливаннями – 26,8 гривень за долар у середньому за січень-серпень 2018 року, у серпні 2018 року середній за місяць офіційний курс гривні становив 27,5 гривень за долар.

На засіданні в п'ятницю відбулася презентація проекту бюджету, під час якої прем'єр Володимир Гройсман озвучив основні показники головного фінансового документу країни на 2019 рік.

В 2019 році планується зростання ВВП на рівні 3% за умови інфляції 7,4%.

Що стосується боргів України, то ця цифра досягла 1,3 трлн гривень. За словами Гройсмана, в планах на 2019 - зменшення боргу по відношенню до ВВП.

Усього зведений бюджет має становити - 1,292 трлн гривень, що на 130 млрд більше, ніж минулого року.

В 2019 році планується виділити 2,3 млрд гривень на модернізацію українских шахт.

До Фонду енергоефективності потрапить 1,6 млрд гривень, ще 0,4 млрд буде виділено державою на «теплі кредити».

На дороги планується виділити 56 млрд гривень (+8,3 млрд в порівнянні з минулим роком). З них 17,7 млрд гривень піде на ремонт доріг місцевого значення, ще 2,5 млрд - на безпеку на дорогах.

На Агро-промисловий комплекс планується виділити 6,9 млрд гривень.

На освіту планується виділити - 242,1 млрд гривень (на 27,8 млрд гривень більше, ніж минулого року), з яких на модернізацію початкової школи піде 1 млрд гривень.

На систему охорони здоров'я буде виділено 92,3 млрд гривень ( +9,5 млрд гривень у порівнянні з 2018 роком).

Мінімальна зарплата з першого січня 2019 року має зрости до 4175 грн на місяць.

Соціальні видатки видатки збільшаться до 301,8 млрд гривень (+14,8 млрд у порівнянні з минулим роком).

На фінансування культури передбачено 5,4 млрд гривень, з них 1 мільярд — на виробництво нових українських кінострічок.