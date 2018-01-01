У Прилуках прорвало каналізацію, люди залишились без води

У Прилукахліквідують наслідки масштабної комунальної аварії, через порив каналізації підтопило декілька будинків

У Прилуках Чернігівської обл. вже декілька днів поспіль із прорваного каналізаційного колектора на вулиці випливають нечистоти; через це комунальники були змушені відімкнути воду у місті, передає «5 канал». Унаслідок прориву каналізації підтопило будинки на вулицях Шевченка та Гімназичній. Як повідомляється



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У Прилукахліквідують наслідки масштабної комунальної аварії, через порив каналізації підтопило декілька будинків

У Прилуках Чернігівської обл. вже декілька днів поспіль із прорваного каналізаційного колектора на вулиці випливають нечистоти; через це комунальники були змушені відімкнути воду у місті, передає «5 канал».

Унаслідок прориву каналізації підтопило будинки на вулицях Шевченка та Гімназичній.

Як повідомляється на сайті міськради Прилук, рятувальні бригади знайшли місце пориву – воно виявилося на глибині 14 м у каналізаційному колекторі. До ліквідації аварії залучили 12 одиниць комунальної спецтехніки. Ремонтні роботи тривають цілодобово.

«Увечері того ж дня було розпочато роботи з ліквідації аварії на самоплинному каналізаційному колекторі, пошкоджена ділянка якого пролягає під Іоасафською площею. Директор КП «Прилукитепловодопостачання» Андрій Гавриш розповів, що до роботи залучено 12 одиниць комунальної спецтехніки та техніки МНС. Довкола аварійної ділянки постійно викачується вода, тому водопостачання у місті довелося тимчасово припинити», - йдеться у повідомленні.

У міськраді відзначили, що рятувальні бригади працюють цілодобово, у роботі їм допомагають усі міські комунальні підприємства, а також небайдужі прилучани.

У соцмережах було опубліковано відео з дому Світлани Петренко, на городі у якої внаслідок прориву каналізації, утворився фонтан із фекалій.

Раніше місцеві жителі писали у соцмережах про те, що місто вже кілька днів без води, а міська влада ігнорує заклики владнати ситуацію.

За словами користувачів соцмереж, воду в Прилуках дають лише в деяких районах і на короткий проміжок часу - від півгодини до трьох годин. До того ж вона найчастіше іржава.