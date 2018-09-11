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    У Прилуках син мера скоїв ДТП і кидався на свідків: відео

    • Розсилка
    У Прилуках син мера скоїв ДТП і кидався на свідків: відео

    Проходити тест на алкоголь, водій автівки категорично відмовлявся

    У Прилуках, що на Чернігівщині, син мера Ярослав Попенко не впорався з керуванням і врізався в електричний стовп. Сам він не постраждав.

    Патрульні чоловіка відвезли у лікарню. Втім проходити тест на алкоголь, водій автівки категорично відмовлявся.

    Поводився водій агресивно. Всіляко не хотів, щоб його активіст знімав на відео, навіть намагався на нього накинутися. А також штовхав поліцейського.

    «Він з четвертого чи п'ятого разу лише розумів, що це з ним розмовляють. Він і на людей кидався після аварії, кого бачив з камерою, на того і кидався», – розповів представник ГО «Небайдужі прилучани».

    Правоохоронці запевнили, водій таки був напідпитку. Щоправда, скільки виявили проміле алкоголю в крові водія, у поліції не кажуть.

    «Лікарі підтвердили, що людина була в стані алкогольного сп'яніння. Проводиться розслідування», – зазначив речник поліції Чернігівщини Сергій Бриль.

    Опісля водія просто відпустили.

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