У процесорах Intel виявили помилки: хакери могли вкрасти паролі з пристроїв

Корпорація Windows вже випустила екстрене оновлення для захисту пристроїв

Фахівці виявили у процесорах Intel серйозні вразливості, через які хакери можуть викрасти з пам’яті ядра паролі, логіни та іншу конфіденційну інформацію. Про це повідомляє ВВС. Дослідники з Google заявили, що одна з «серйозних недоліків безпеки» була знайдена у чіпах від Intel, AMD та ARM і отримала назву «Spectre».



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Корпорація Windows вже випустила екстрене оновлення для захисту пристроїв

Фахівці виявили у процесорах Intel серйозні вразливості, через які хакери можуть викрасти з пам’яті ядра паролі, логіни та іншу конфіденційну інформацію.

Про це повідомляє ВВС.

Дослідники з Google заявили, що одна з «серйозних недоліків безпеки» була знайдена у чіпах від Intel, AMD та ARM і отримала назву «Spectre». Інша помилка під назвою «Meltdown» стосується лише Intel. Йдеться про чіпи у смартфонах, ноутбуках та стаціонарних комп’ютерах.

Зазначається, що розробники знали про проблеми кілька місяців, однак сподівалися усунути їх до того, як це вийде у широкий загал.

На думку дослідників, вразливість стосується майже усіх процесорів Intel з 1995 року. Сама ж компанія, чіпи якої забезпечують близько 80% пристроїв по всьому світу, заявила, що деякі виправлення у вигляді оновлень програмного забезпечення вийдуть у найближчі дні.

Корпорація Windows вже випустила екстрене оновлення для захисту пристроїв з операційною системою Windows.