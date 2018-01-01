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    У процесорах Intel виявили помилки: хакери могли вкрасти паролі з пристроїв

    Корпорація Windows вже випустила екстрене оновлення для захисту пристроїв
    Фахівці виявили у процесорах Intel серйозні вразливості, через які хакери можуть викрасти з пам’яті ядра паролі, логіни та іншу конфіденційну інформацію. Про це повідомляє ВВС. Дослідники з Google заявили, що одна з «серйозних недоліків безпеки» була знайдена у чіпах від Intel, AMD та ARM і отримала назву «Spectre».
    • Сьогодні, 01:41
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    Корпорація Windows вже випустила екстрене оновлення для захисту пристроїв

    Фахівці виявили у процесорах Intel серйозні вразливості, через які хакери можуть викрасти з пам’яті ядра паролі, логіни та іншу конфіденційну інформацію.

    Про це повідомляє ВВС.

    Дослідники з Google заявили, що одна з «серйозних недоліків безпеки» була знайдена у чіпах від Intel, AMD та ARM і отримала назву «Spectre». Інша помилка під назвою «Meltdown» стосується лише Intel. Йдеться про чіпи у смартфонах, ноутбуках та стаціонарних комп’ютерах.

    Зазначається, що розробники знали про проблеми кілька місяців, однак сподівалися усунути їх до того, як це вийде у широкий загал.

    На думку дослідників, вразливість стосується майже усіх процесорів Intel з 1995 року. Сама ж компанія, чіпи якої забезпечують близько 80% пристроїв по всьому світу, заявила, що деякі виправлення у вигляді оновлень програмного забезпечення вийдуть у найближчі дні.

    Корпорація Windows вже випустила екстрене оновлення для захисту пристроїв з операційною системою Windows.

    Google технології
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