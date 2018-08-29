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    У Путіна відреагували на намір України вийти з договору про дружбу

    • Розсилка
    У Путіна відреагували на намір України вийти з договору про дружбу

    Кремль: двосторонні між Україною і РФ відносини перебувають «у глибокій кризі»

     У Кремлі у зв'язку з бажанням офіційного Києва вийти з Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією (так званого «Великого договору») заявили, що відносини між країнами «важко чимось зіпсувати».

    Як передає УНІАН, про це журналістам повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

    «Двосторонні відносини перебувають безперечно в ситуації, яку буде важко чимось зіпсувати. Двосторонні відносини перебувають у глибокій кризі. Поки що немає жодних факторів, які свідчили б про наявність перспектив у нинішній ситуації до їх нормалізації», - сказав він.

    Водночас він вважає, що «навіть в умовах цієї глибокої кризи було б нерозумно робити якісь кроки, які завдадуть додаткової шкоди народам двох країн». «Росія ніколи не була прихильницею погіршення відносин і прихильницею згортання цих відносин. Росія завжди була противницею і опонентом дій українського керівництва щодо південного сходу власної країни. Ось це та ситуація, яку ми маємо», - додав Пєсков.

    28 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що найближчим часом очікує від Міністерства закордонних справ пакет документів для початку реалізації процесу щодо  припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією.

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    Договір про дружбу, співпрацю і партнерство між Росією і Україною, який назвали «Великим договором», був підписаний президентами двох країн 31 травня 1997 року. Держави офіційно визнали кордони один одної та закріпили принципи стратегічного партнерства і поваги територіальної цілісності.
    Після анексії Криму і початку конфлікту на Донбасі неодноразово звучали заклики розірвати цей договір через порушення Росією територіальної цілісності України.
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