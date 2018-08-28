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    Політика

    Порошенко чекає від МЗС документи для денонсації договору про дружбу з РФ

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    Порошенко чекає від МЗС документи для денонсації договору про дружбу з РФ

    За словами президента, договір про дружбу з РФ 1997 року з вини Москви «вже давно став анахронізмом»

    Україна готова до припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією, укладеного в 1997 році. Президент Петро Порошенко очікує відповідних документів від МЗС, заявив він під час виступу на нараді з керівниками закордонних дипломатичних установ України.

    «Сьогодні ми підійшли досить підготовленими і юридично захищеними до наступного кроку: припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, який з вини Москви вже давно став анахронізмом... Уже найближчим часом чекаю від Міністерства закордонних справ необхідний пакет документів для початку реалізації цього процесу»,- зазначив глава держави.

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    Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією - угода між Україною і РФ, в якій закріплюються принцип стратегічного партнерства, визнання непорушності існуючих кордонів, поваги до територіальної цілісності та взаємні зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці один одного. Документ було підписано у Києві 31 травня 1997 президентами двох країн - Леонідом Кучмою та Борисом Єльциним.

    Нагадаємо, у березні 2018 року стало відомо, що МЗС підготувало пропозиції щодо виходу з СНД та денонсації Договору про дружбу з Росією.

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