У Раді хочуть заборонити журналістам знімати депутатів без їхньої згоди



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Також у Регламентному комітеті підтримують ідею щодо обмеження зони перебування журналістів у ВР кулуарами третього поверху

Регламентний комітет Верховної Ради хоче заборонити зйомки народних депутатів без їхньої згоди і вилучати у журналістів відеоматеріали, зроблені після заборони депутата. Про це листі за підписом голови комітету Павла Пинзеника, який оприлюднила у Facebook керівник комітету з питань свободи слова Ольга Червакова.

Комітет погодився, що робота ЗМІ, акредитованих у Верховній Раді, має бути відкритою, але при цьому додав, що на зйомку має бути згода політика.

«Зйомка, яка проводиться відкрито, має бути не прихованою (не таємною) для особи, щодо якої здійснюється ця зйомка. Припускається зйомка особи без її згоди, якщо вона проводиться, зокрема, відкрито в публічних місцях, поки особа, яку знімають на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку не висловить своє заперечення щодо цього, у такому разі зйомка повинна бути припинена, а моменти запису з участю цієї особи вилучені», - йдеться у листі.

Комітет посилається на статтю 307 Цивільного Кодексу України, якою передбачено, що фізична особа може бути знята на фото-, кіно -, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. У регламентному комітеті також наголосили, що «виконання журналістами своїх професійних обов'язків не повинно виходити за межі конституційних принципів, згідно з якими, не допускається збирання, зберігання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди». При цьому Комітет жодним чином не уточнює, чи є розмова депутата в кулуарах парламенту конфіденційною інформацією.

«Тобто, комітет з питань регламенту вважає законним і правильним те, що Кримінальним Кодексом трактується як злочин, а Конституцією і законом про інформацію - як цензура», - написала Червакова.

Вона нагадала, що 171 стаття Кримінального кодексу чітко говорить, що незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів - це три роки тюрми. А вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків - чотири роки.

Також комітет наполягає, що необхідно передбачити в будівлі Ради прес-центр для роботи журналістів на третьому поверсі та зобов'язати журналістів представлятися і пред'являти редакційне посвідчення під час спілкування з депутатами.

