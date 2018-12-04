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    У Раді склав присягу новий депутат

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    У Раді склав присягу новий депутат

    Володимир Куренной був включений до виборчого списку партії БПП під номером 86

    Володимир Куренной у вівторок, 4 грудня, склав присягу нардепа Верховної Ради.

    «29 листопада ЦВК зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Куренного Володимира Костянтиновича, включеного до виборчого списку партії БПП», - заявив спікер парламенту Андрій Парубій.

    Як відомо, Володимир Куренной народився у 1967 році. Має вищу освіту, проживає в Одесі. Безпартійний, включений до виборчого списку партії БПП під номером 86.

    Нагадаємо, раніше Верховна Рада 270 голосами народних депутатів призначила депутата Ірину Фріз міністром у справах ветеранів.

    Джерело: 112 Україна

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