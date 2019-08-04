У рейсовому автобусі з Польщі виявили кілька тонн контрабанди



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У рейсовому автобусі з Польщі виявили кілька тонн контрабанди Фото: ДПСУ

У рейсовому автобусі правоохоронці знайшли тайники із одягом, алкогольними напоями та продуктами харчування

На кордоні з Польщею у рейсовому автобусі правоохоронці знайшли тайники із одягом, алкогольними напоями та продуктами харчування.

Про це повідомляє ДПСУ.

Вчора, в пункті пропуску «Шегині» прикордонники направили на поглиблений огляд автобус «Перемишль-Самбір», який повертався в Україну і за кермом якого перебував 39-річний житель Львівщини.

Відповідно до інформації, яка надійшла від оперативних співробітників прикордонної служби, правоохоронці розпочали перевірку транспортного засобу на предмет обладнання тайниками для прихованого перевезення контрабандних товарів через кордон.

В результаті, спільна прикордонно-митна оглядова група в конструктивних порожнинах під обшивкою салону автобуса виявила значну кількість (понад 3500 штук) предметів одягу різних торгівельних марок, 230 пляшок вина та близько 950 кг солодощів.

Товари та предмети, а також автобус, як засіб контрабанди вилучено.