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    У РФ помер відомий композитор - автор музики до радянських фільмів та мультиків

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    <p>Євгену Крилатову було 85 років</p> - У РФ помер відомий композитор - автор музики до радянських фільмів та мультиків

    Євгену Крилатову було 85 років

    Композитор написав музику більш ніж до 160 фільмів і мультфільмів

    У столиці Росії Москві помер відомий автор музики до радянських фільмів та мультиків Євген Крилатов.

    Як пише ТАСС, інформацію про смерть Крилатова підтвердила і його дочка.

    «Батько помер сьогодні вранці у лікарні. У нього була двостороння пневмонія», — сказала вона.

    За роки творчої діяльності Крилатов створив велику кількість симфонічної, камерної, естрадної музики, музики для драматичного театру, радіо, кінематографу і телебачення.

    Крилатов був автором музики до кінофільмів «Пригоди Електроніка», «Гостя з майбутнього», «Чародії» і до мультфільмів «Умка», «Канікули в Простоквашино», а також «Дід Мороз і літо».

    Зазначимо, що композитор у 2016 та 2017 роках незаконно відвідував окупований Крим, в порушення законодавства України. Водночас, його прізвище не значиться у списку осіб, які загрожують національній безпеці. Крилатов, однак, є у базі сайту «Миротворець».

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