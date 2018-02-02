У РФ відреагували на оприлюднену ядерну доктрину США

Нова ядерна доктрина, яку опублікувало міністерство оборони США, знімає з Вашингтона відповідальність за «будь-які дії»

Нова ядерна доктрина США демонструє, хто «справжній агресор світового масштабу». Про це 2 лютого в коментарі «РИА Новости» заявив глава комітету Ради Федерації РФ з оборони і безпеки Віктор Бондарєв. За його словами, документ «знімає будь-яку відповідальність із керівництва Штатів за будь-які дії, адже у



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нова ядерна доктрина, яку опублікувало міністерство оборони США, знімає з Вашингтона відповідальність за «будь-які дії»

Нова ядерна доктрина США демонструє, хто «справжній агресор світового масштабу». Про це 2 лютого в коментарі «РИА Новости» заявив глава комітету Ради Федерації РФ з оборони і безпеки Віктор Бондарєв.

За його словами, документ «знімає будь-яку відповідальність із керівництва Штатів за будь-які дії, адже у ньому подано занадто великі можливості для вільної інтерпретації подій на міжнародній арені і ситуації у внутрішніх справах суверенних країн».

Бондарєв наголосив, що в доктрині американці «ніде не подали чітких пояснень, власних критеріїв «загрози» чи «надзвичайних обставин».

Водночас глава оборонного комітету Ради Федерації РФ сумнівається, що «політичне керівництво цієї нині роз'єднаної країни настільки нерозумне, щоб від гучних заяв переходити до дії».

Бондарєв уважає невипадковим акцент доктрини на тому, що ні до РФ, ні до Китаю США не мають наміру ставитися як до супротивника. Він уважає це підтвердженням того, що «у відкритий конфлікт із двома провідними світовими державами американці не полізуть».