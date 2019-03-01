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    У Рівному в ДТП загинув керівник громадської організації

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    <p>Аварія сталася на перехресті з круговим рухом вулиць Льонокомбінатівська-Костромська-Гагаріна</p> - У Рівному в ДТП загинув керівник громадської організації

    Аварія сталася на перехресті з круговим рухом вулиць Льонокомбінатівська-Костромська-Гагаріна

    Фото: Відділ комунікації поліції Рівненської області

    Водій автомобіля не впорався з керуванням та в’їхав у бетонну огорожу кільця кругового руху

    У Рівному внаслідок ДТП, яка сталася в ніч на 1 березня, загинув керівник громадської організації.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області.

    Аварія сталася близько 00:20 на перехресті з круговим рухом вулиць Льонокомбінатівська-Костромська-Гагаріна.

    «42-річний житель села Бармаки Рівненського району, керуючи автомобілем «Mercedes-Benz», рухаючись зі сторони Бармаків, не впорався з керуванням та в’їхав у бетонну огорожу кільця кругового руху. Унаслідок ДТП водій від отриманих травм загинув на місці», - зазначили в поліції.

    Відомо, що чоловік, який в автомобілі був сам, є керівником однієї з громадських організацій.

    За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, в ніч на 1 березня в Києві при виїзді з мосту Метро на Броварському проспекті сталася смертельна ДТП. Зіткнулися ZAZ Vido і карета швидкої допомоги Peugeot Boxer.

    В результаті аварії постраждали лікар, фельдшер і пацієнт швидкої. Їх усіх госпіталізували в лікарню. В результаті ДТП загинули всі, хто був у легковику: дві жінки і водій-чоловік.

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