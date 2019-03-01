У Рівному в ДТП загинув керівник громадської організації



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Аварія сталася на перехресті з круговим рухом вулиць Льонокомбінатівська-Костромська-Гагаріна Фото: Відділ комунікації поліції Рівненської області

Водій автомобіля не впорався з керуванням та в’їхав у бетонну огорожу кільця кругового руху

У Рівному внаслідок ДТП, яка сталася в ніч на 1 березня, загинув керівник громадської організації.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області.

Аварія сталася близько 00:20 на перехресті з круговим рухом вулиць Льонокомбінатівська-Костромська-Гагаріна.

«42-річний житель села Бармаки Рівненського району, керуючи автомобілем «Mercedes-Benz», рухаючись зі сторони Бармаків, не впорався з керуванням та в’їхав у бетонну огорожу кільця кругового руху. Унаслідок ДТП водій від отриманих травм загинув на місці», - зазначили в поліції.

Відомо, що чоловік, який в автомобілі був сам, є керівником однієї з громадських організацій.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в ніч на 1 березня в Києві при виїзді з мосту Метро на Броварському проспекті сталася смертельна ДТП. Зіткнулися ZAZ Vido і карета швидкої допомоги Peugeot Boxer.

В результаті аварії постраждали лікар, фельдшер і пацієнт швидкої. Їх усіх госпіталізували в лікарню. В результаті ДТП загинули всі, хто був у легковику: дві жінки і водій-чоловік.