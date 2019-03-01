Жахлива ДТП на мосту Метро: три жертви (фото, відео)



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В результаті ДТП загинули всі, хто знаходився в легковику Фото: Інформатор

На мосту Метро через Русанівську протоку лоб в лоб зіткнулися легковик і карета швидкої допомоги

В ніч на 1 березня в Києві при виїзді з мосту «Метро» на Броварському проспекті сталася смертельна ДТП. Зіткнулися ZAZ Vido і карета швидкої допомоги Peugeot Boxer.

Аварія трапилася близько 23:30. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, «швидка» їхала з пацієнтом в сторону правого берега, а ZAZ в протилежному напрямку. При заїзді на міст через Русанівську протоку автомобілі зіткнулися лоб в лоб. Зіткнення сталося на ділянці, де проводяться ремонтні роботи і проїжджа частина звужується.

В результаті аварії постраждали лікар, фельдшер і пацієнт швидкої. Їх усіх госпіталізували в лікарню. На жаль, від зіткнення загинули всі, хто був у легковику: дві жінки і водій-чоловік.

Водій «швидкої» розповів поліцейським, що ZAZ вискочив на зустрічну смугу і він вже нічого зробити не зміг. Водій медиків також постраждав, але відмовився від госпіталізації і залишався на місці ДТП.

Через зіткнення рух по мосту Метро в обох напрямках було перекрито. Тіло загиблого водія діставали рятувальники, так як його затиснуло в салоні.

На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики, слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.