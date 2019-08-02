У РНБО провели засідання «газових» експертів



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Олександр Данилюк провів засідання експертної групи з питань захисту національних інтересів в енергетичній сфері Фото: РНБО

Під час зустрічі обговорили актуальні загрози нацбезпеці нашої держави у газовій сфері

У п’ятницю, 2 серпня, секретар РНБО Олександр Данилюк провів засідання експертної групи з питань захисту національних інтересів в енергетичній сфері.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Під час зустрічі обговорили актуальні загрози нацбезпеці нашої держави у газовій сфері.

Також не оминули питання розмежування видів діяльності «Нафтогазу», йшлося про анбандлінг.

Секретар РНБО України, звертаючись до учасників засідання, підкреслив, що питання енергетичної безпеки, зокрема, щодо газопостачання, - одне з найактуальніших сьогодні, особливо в контексті підготовки до нового опалювального сезону.

«Ми маємо це питання вирішити, і тут не може бути напівкроків», - наголосив Олександр Данилюк.

Нагадаємо, напередодні Росія запропонувала Україні продовжити на рікчинний контракт на транзит газ.

Раніше у «Нафтогазі» заявляли, що на майбутніх переговорах запропонують Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щорічно протягом 10 років. За їх даними, пропозиція погоджена з європейськими партнерами, вона ґрунтується на європейському підході до формування транзитного тарифу.

Планується, що переговори України, Росії та Євросоюзу щодо нової угоди про транзит російського газу відбудуться у вересні.