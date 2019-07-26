РФ запропонувала Україні іще на рік продовжити транзитний контракт

Чинний контракт на транзит російського газу через територію України закінчується 31 грудня

Росія запропонувала Україні продовжити на рік чинний контракт на транзит газу.

Про це заявив журналістам міністр енергетики РФ Олександр Новак, повідомляє ТАСС.

«Ми дочекаємося, коли почнуться тристоронні консультації, коли буде обрано новий уряд (в Україні) і контрагенти з'являться. В цілому ми за те, щоб Україна купувала газ безпосередньо. Ми запропонували нашим колегам продовжити чинний контракт на рік на нинішніх умовах», - сказав Новак.

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Міністр додав, що можливі коригування — це предмет переговорів комерційних компаній.

Як повідомлялося, агентство Reuters раніше в п'ятницю, 26 липня, написало, що Росія має намір укласти з Україною короткострокову угоду про транзит газу в Європу після закінчення чинного контракту між Нафтогазом і Газпромом. За даними видання, Україна виступає за довгострокову угоду на 10 років, але це не вигідно для Росії, яку влаштує операція на один рік, щоб можна було запустити газопроводи «Північний потік – 2» і «Турецький потік».

Після цього в Нафтогазі заявили, що офіційної інформації від російської сторони щодо ідеї короткого контракту у них зараз немає. «Ми розуміємо, що сьогоднішній вкид це, ймовірно, тестування боєм», - зазначили в компанії.

Контракт на транзит російського газу через територію України закінчується 31 грудня 2019 року.

У Нафтогазі заявляли, що на майбутніх переговорах запропонують Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щорічно протягом 10 років. За їх даними, пропозиція погоджена з європейськими партнерами, вона ґрунтується на європейському підході до формування транзитного тарифу.

Планується, що переговори України, Росії та Євросоюзу щодо нової угоди про транзит російського газу відбудуться у вересні.