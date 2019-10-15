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    У родині співачки Ірини Білик сталося горе

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    Народна артистка України Ірина Білик втратила батька - У родині співачки Ірини Білик сталося горе
    Народна артистка України Ірина Білик втратила батька

    Ірина Білик поділилася сумними новинами в особистому мікроблозі

    Відома українська співачка Ірина Білик розповіла шанувальникам про смерть батька. Миколі Семеновичу знаменита дочка присвятила зворушливе послання в особистому мікроблозі в Інстаграм. Численні фанати і колеги артистки висловлюють їй співчуття.

    Артистка доповнила публікацію зворушливим відеороликом з батьками. Усміхнені Микола Семенович і Ганна Яківна стоять, обнімаючись, і радісно махають в камеру. Батьки Ірини на відео виглядають щасливими.

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    Народитися і піти в один день. Я буду сумувати, тато

    Допис, поширений Ирина Билык (@bilyk_iryna)

    Відомо, що Микола Семенович та Ірина були дуже близькі. Батько співачки і сам був небайдужий до музики, тому саме він з ранніх років вчив дочку нотної грамоти, хоча тоді ще й не вірив в артистичне майбутнє спадкоємиці.

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    Також зазначимо, що наступний рік для примадонни української естради ювілейний. Білик відзначатиме 50-річчя. Співачка обіцяє провести великий тур найбільшими містами країни. 

    Минулого року, співачка, яку у 90-х називали українською Мадонною, проїхалась туром «Без гриму» по всій країні. Він завершився трьома аншлагами у Палаці «Україна».

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