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    У Росії до політв'язня Клиха допустили адвоката-правозахисника

    Адвокат перебував у Клиха протягом трьох годин
    У в'язниці Т-1, що у російському Верхнеуральску Челябінської області, 31 січня до українського політв'язня Станіслава Клиха допустили адвоката Романа Качанова. Про це повідомила російська правозахисниця, учасниця «Уральской правозащитной группы» Тетяна Щур. За її словами, Качанов — перший за останні
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    <span>Український&nbsp;політв'язень Станіслав Клих</span>
    Український політв'язень Станіслав Клих

    Адвокат перебував у Клиха протягом трьох годин

    У в'язниці Т-1, що у російському Верхнеуральску Челябінської області, 31 січня до українського політв'язня Станіслава Клиха допустили адвоката Романа Качанова.

    Про це повідомила російська правозахисниця, учасниця «Уральской правозащитной группы» Тетяна Щур.

    За її словами, Качанов — перший за останні роки, хто потиснув руку Клиху. До нього всі відвідувачі, виключаючи маму, спілкувалися з ним тільки через скло.

    Адвокат перебував у політв'язня протягом трьох годин, Клих розповів йому про свій стан.

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    У Росії до політв'язня Клиха допустили адвоката-правозахисника
    У Росії до політв'язня Клиха допустили адвоката-правозахисника
    У Росії до політв'язня Клиха допустили адвоката-правозахисника

    «Станіслав відчуває себе задовільно, тільки постійно болять ноги. Він підозрює у себе «туберкульоз кістки»). Оскільки їжа в тюрмі, за його словами, огидна, то він прагне харчуватися тим, що купує в магазині на ті гроші, які покладені йому за законом. А оскільки в цьому магазині вибір теж убогий, то він купує, в основному, печиво та солодощі. Очевидно тому, він останнім часом набрав вагу», — повідомила правозахисниця.

    У листопаді стало відомо, що стан здоров’я ув’язненого в Росії українця Станіслава Клиха різко погіршився, він перебував у комі шість днів.

    30 серпня стало відомо, що Станіслав Клих перебуває на стаціонарному лікуванні в психіатричній лікарні в російському Магнітогорську. У вересні Клиха повернули до колонії у Верхньоуральську.

    1 вересня обмудсмен РФ Москалькова направила запит у Федеральну службу виконання покарань для уточнення місцезнаходження Клиха

    Росія гроші політв’язні адвокат їжа
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