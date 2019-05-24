У Росії кажуть, що Клих не голодує



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Консул збирається відвідати Станіслава Клиха у червні

Українця Станіслава Клиха утримують у тюрмі Челябінської області

У Росії не підтвердили інформацію, що український політв’язень Станіслав Клих, якого незаконно утримують у тюрмі Челябінської області, розпочав голодування.

Про це 24 травня повідомила у Facebook Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Учора від мами українського політв’язня Станіслава Клиха стало відомо, що її син розпочав голодування. Станіслава утримують у тюрмі Челябінської області. Умови тримання там нестерпні: у камері дуже холодно, а їжу неможливо їсти», - розповіла Денісова.

За словами омбудсмена, після отримання інформації про голодування Клиха вона звернулась до українського консула у Єкатеринбурзі, який зв’язався з керівником пенітенціарної установи «ФКУ Т УФСИН России по Челябинской области».

«Керівник тюрми не підтвердив інформацію про голодування. У свою чергу консул збирається відвідати Станіслава Клиха у червні», - повідомила Денісова.

Вона зазначила, що звернулась до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, щоб та терміново перевірила інформацію про оголошення голодування Клихом, а також вжила заходів щодо забезпечення належних умов утримання та надання медичної допомоги.

«Чекатиму відповіді і тримаю ситуацію на контролі», - додала Денісова.

Нагадаємо, раніше правозахисниця Тетяна Щур повідомила, що український політв’язень Павло Клих оголосив в російській тюрмі голодування.

Крім того, мати політв’язня Тамара Клих розповіла, що її син скаржиться на болі в серці і нирках.

Раніше Клих написав листа з російської колонії, в якому розповів про погіршення стану здоров'я, а також про підозру на рак.