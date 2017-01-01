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    У Росії мають намір «обов’язково повернутися в ПАРЄ»

    Матвієнко зазначила, що саме керівництво Ради Європи заявляє про свою зацікавленість у повернені делегації РФ до роботи в ПАРЄ
    Спікер російської Ради Федерації Валентина Матвієнко у понеділок заявила журналістам, що Росія обов’язково повернеться у Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ). «Повернемося обов'язково, нам це потрібно. Кому більше - питання непросте. Раді Європи потрібно не менше, ніж Росії, йде діалог, обговорення. У РЄ чітко розуміють, що ми не
    • Вчора, 20:45
    • Розсилка
    Валентина Матвієнко
    Валентина Матвієнко

    Матвієнко зазначила, що саме керівництво Ради Європи заявляє про свою зацікавленість у повернені делегації РФ до роботи в ПАРЄ

    Спікер російської Ради Федерації Валентина Матвієнко у понеділок заявила журналістам, що Росія обов’язково повернеться у Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ).

    «Повернемося обов'язково, нам це потрібно. Кому більше - питання непросте. Раді Європи потрібно не менше, ніж Росії, йде діалог, обговорення. У РЄ чітко розуміють, що ми не відійдемо від своєї позиції» - цитує Матвієнко російське інформаційне агентство ТАСС.

    Матвієнко зазначила, що саме керівництво Ради Європи заявляє про свою зацікавленість у повернені делегації РФ до роботи в ПАРЄ, але йому на заваді стоїть «русофобська, криклива меншість, що займається політиканством».

    «У нас терпіння досить, почекаємо, поки поставлять на місце цих «крикунів», які там сидять, будуть прийняті зміни регламенту і забезпечена нормальна робота парламентської структури», - сказала Матвієнко.

    Вона додала, що наразі не бачить ніяких причин і підстав для того, щоб Росія вийшла зі складу Ради Європи.

    Як повідомлялося, Бюро ПАРЄ створило спеціальну групу, яка займеться питанням представлення Росії в обох статутних органах Ради Європи, тобто поверненням представників РФ до складу ПАРЄ.

    Разом з тим Росія визнала, що ПАРЄ не зніме санкції, та не повернеться до асамблеї у 2018-му.

    Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд вважає, що ПАРЄ має замислитися над виконанням вимог Російської Федерації, щоби остання не вийшла зі складу РЄ.

    Як відомо, ПАРЄ ще в 2014 році впровадила політичні санкції проти РФ, через що Росія припинила брати участь у засіданнях ПАРЄ.

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