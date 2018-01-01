У Росії на кіностудії «Ленфільм» сталася пожежа

За даними телеканалу, будівля належить кіностудії «Ленфільм», але приміщення павільйону здаються в оренду

На території кіностудії «Ленфільм» в Санкт-Петербурзі (РФ) загорілася одноповерхова будівля. Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на джерело в екстрених службах регіону. «На території ВАТ«Кіностудія Ленфільм» горить одноповерхова будівля на площі 800 квадратних метрів», - сказало джерело.



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За даними телеканалу, будівля належить кіностудії «Ленфільм», але приміщення павільйону здаються в оренду

На території кіностудії «Ленфільм» в Санкт-Петербурзі (РФ) загорілася одноповерхова будівля. Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на джерело в екстрених службах регіону.

«На території ВАТ«Кіностудія Ленфільм» горить одноповерхова будівля на площі 800 квадратних метрів», - сказало джерело.

Про постраждалих не повідомляється. На даний момент з'ясовуються обставини загоряння.

Управління МНС по Петербургу повідомляє, що пожежа сталася за адресою вул. Тамбасова, будинок 5. Як пише «Фонтанка», за попередньою інформацією, «павільйон належить «Ленфільму», однак приміщення здаються в оренду».

Телеканал «78» уточнює, що пожежа сталася в будівлі автосервісу. Спочатку горів ремонтний бокс і припаркований автобус, потім вогонь поширився на дах будівлі.