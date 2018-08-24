У Росії порушили справу проти «Правого сектора»: за нібито підготовку вбивства 50 правоохоронців



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У Кремлі надумали оголошувати у міжнародний розшук Яроша та його соратників

Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу стосовно організаторів та учасників «Правого сектора», які нібито збиралися з помсти за Олександра Костенко вбити 50 російських правоохоронців. Про це повідомляє прес-служба СК РФ.

«Головним слідчим управлінням СК РФ порушено кримінальну справу стосовно організаторів та учасників ... організації «Правий сектор» за фактом публікації «вироку Центрального національного суду «Правого сектора», — йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, 15 травня 2015 року Київський райсуд анексованого Сімферополя визнаний винним Олександра Костенка в умисному заподіянні легкої шкоди здоров’ю співробітнику батальйону «Беркут» на Майдані Незалежності в Києві, а також у незаконному носінні вогнепальної зброї. Він був засуджений до чотирьох років і двох місяців позбавлення волі.

«За версією слідства, з помсти за засудження Костенка учасники структурного підрозділу під назвою «Центральний національний суд «Правого сектора» Биковницький, Малиновська, Нетканова, Максименко та інші особи: Ярош, Тарасенко, Стемпіцький, Воронов 10 травня 2018 року в місті Києві склали «вирок Центрального національного суду «Правого сектора», — відзначили в СК.

Їх дії кваліфіковані СК РФ як «приготування до вчинення вбивств, посягань на життя державних діячів, осіб, які здійснюють правосуддя і попереднє розслідування, співробітників правоохоронних органів, а також як організація діяльності екстремістської організації та участь в її діяльності (ч.1 ст.30 і ч.2 ст.105, ч.1 ст.30, ст.277, ч.1 ст.30, ст.317, ч.1 ст.30, ст.295, ч.1 і ч.2 ст.282.2 КК РФ)».

Повідомляється, що найближчим часом СК РФ винесе постанови про притягнення Яроша, Тарасенко, Стемпицького, Воронова, Биковницького, Малиновської, Нетканова і Максименко як обвинувачуваних, а також вирішено питання про оголошення їх в міжнародний розшук і обрання їм запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.