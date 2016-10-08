У Росії провалилась спроба реінкарнації «ядерного поїзду»

Розробку нового бойового залізничного ракетного комплексу було вирішено припинити

Розробку бойового залізничного ракетного комплексу (БЗРК) нового покоління «Баргузин» для збройних сил РФ припинено. Про це в суботу, 2 грудня, повідомили журналісти спецпроекту «Російської газети» - «Російська зброя» - з посиланням на джерело в оборонно-промисловому комплексі Росії.

Розробку нового бойового залізничного ракетного комплексу було вирішено припинити

Розробку бойового залізничного ракетного комплексу (БЗРК) нового покоління «Баргузин» для збройних сил РФ припинено. Про це в суботу, 2 грудня, повідомили журналісти спецпроекту «Російської газети» - «Російська зброя» - з посиланням на джерело в оборонно-промисловому комплексі Росії.

«Дослідно-конструкторські роботи по «Баргузину» проведені. Експеримент з пуском пройшов успішно», - зазначає видання. Проте, було вирішено подальшу обкатку припинити, ймовірно, через брак фінансування. Офіційного підтвердження або спростування цієї інформації поки не надходило.

Сучасний БЗРК розроблявся на базі радянських стратегічних ракетних комплексів рухомого базування. Однак «реінкарнація БЗРК» була можлива тільки з ракетами російського виробництва, зазначає «Російська зброя».

Для радянських напрацювань передбачалося використання твердопаливних триступеневих міжконтинентальних балістичних ракет 15Ж61. Їх головним розробником було конструкторське бюро «Південне», що базується в Дніпрі. У світлі конфлікту на сході України їх використання стало неможливим. У зв'язку з цим вирішено було почати використовувати адаптовані балістичні ракети комплексу «Ярс». В кінці 2016 року були проведені успішні випробування з використанням цієї моделі.