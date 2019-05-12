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    У Росії відклали прощання із загиблим журналістом Доренком

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    Доренко був одним з небагатьох російських журналістів, які підтримали&nbsp;Помаранчеву революцію&nbsp;в&nbsp;Україні&nbsp;2004&nbsp;року, але останні роки підтримував політику Путіна щодо України - У Росії відклали прощання із загиблим журналістом Доренком
    Доренко був одним з небагатьох російських журналістів, які підтримали Помаранчеву революцію в Україні 2004 року, але останні роки підтримував політику Путіна щодо України

    Вдові померлого відмовилися видати тіло

    Прощання з померлим російським журналістом Сергієм Доренком відклали, оскільки поліція відмовилася видавати вдові тіло для поховання у зв'язку з «необхідністю повторної судово-медичної експертизи», повідомляє радіо «Говорить Москва».

    «Рішення було прийнято на підставі заяви доньок Сергія Доренка від першого шлюбу – Ксенії і Катерини Доренко. Вони стверджують, що журналіста могли отруїти», – йдеться у повідомленні.

    Наголошується, що розтин проводився у день смерті, встановлена природна причина смерті, повторний розтин не проводиться. «Згідно з офіційним висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті став розрив аорти, - зазначає видання.

    Нагадаємо, 9 травня в Москві загинув відомий російський журналіст Сергій Доренко. За даними ЗМІ, Доренко загинув після падіння з мотоцикла. Журналіст рухався на мотоциклі з боку Курського вокзалу до Таганської площі. Імовірно, йому стало зле, він пережив клінічну смерть, і мотоцикл завалився на бік. Медики протягом години і двадцяти хвилин намагалися реанімувати Доренка.

    Сергій Доренко народився у 1959 році в місті Керч, в українському Криму, який нині окупований Росією. Був одним з небагатьох російських журналістів, які підтримали Помаранчеву революцію в Україні 2004 року, але останні роки підтримував політику Путіна щодо України.

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