У Росії відклали прощання із загиблим журналістом Доренком



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Доренко був одним з небагатьох російських журналістів, які підтримали Помаранчеву революцію в Україні 2004 року, але останні роки підтримував політику Путіна щодо України

Вдові померлого відмовилися видати тіло

Прощання з померлим російським журналістом Сергієм Доренком відклали, оскільки поліція відмовилася видавати вдові тіло для поховання у зв'язку з «необхідністю повторної судово-медичної експертизи», повідомляє радіо «Говорить Москва».

«Рішення було прийнято на підставі заяви доньок Сергія Доренка від першого шлюбу – Ксенії і Катерини Доренко. Вони стверджують, що журналіста могли отруїти», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що розтин проводився у день смерті, встановлена природна причина смерті, повторний розтин не проводиться. «Згідно з офіційним висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті став розрив аорти, - зазначає видання.

Нагадаємо, 9 травня в Москві загинув відомий російський журналіст Сергій Доренко. За даними ЗМІ, Доренко загинув після падіння з мотоцикла. Журналіст рухався на мотоциклі з боку Курського вокзалу до Таганської площі. Імовірно, йому стало зле, він пережив клінічну смерть, і мотоцикл завалився на бік. Медики протягом години і двадцяти хвилин намагалися реанімувати Доренка.

Сергій Доренко народився у 1959 році в місті Керч, в українському Криму, який нині окупований Росією. Був одним з небагатьох російських журналістів, які підтримали Помаранчеву революцію в Україні 2004 року, але останні роки підтримував політику Путіна щодо України.