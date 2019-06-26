У Росії вже планують заборонити грузинське вино



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Попередній конфлікт між Москвою і Тбілісі вже приводив до заборони імпорту з Грузії вина, який тривав з 2006 року по 2013-й

Чиновники Росспоживнагляду почали збирати у російських торговельних мереж інформацію про частку вина на полицях магазинів, таким чином процедура може бути підготовкою до запровадження заборони на ввезення вина з Грузії.

Про це повідомляє Коммерсантъ з посиланням на джерела на ринку роздрібної торгівлі.

«Слідом за заявою Росспоживнагляду про посилення контролю за якістю грузинського вина, чиновники почали збирати у торговельних мереж інформацію про частку цього алкоголю на полицях. Процедура може бути підготовкою до запровадження заборони на ввезення вина з Грузії, яке сьогодні займає 17% російського імпорту», - йдеться в повідомленні.

За словами співрозмовника, поки що мережі отримують тільки неформальні запити про кількість грузинських вин в асортименті.

Він додавав, що дані збирає Мінсільгосп РФ.

Джерела газети також вважають, що дані опитування можуть бути пов'язані з підготовкою до запровадження Росією заборони імпорту вина з Грузії на фоні загострення відносин двох країн.

Зазначається, що попередній конфлікт між Москвою і Тбілісі вже приводив до заборони імпорту з Грузії вина, який тривав з 2006 року по 2013-й. Тоді російська влада стверджувала, що в винах із Грузії виявлено пестициди й важкі метали.

Раніше Росспоживнагляд заявив, що виявив погіршення якості грузинського алкоголю, що поставляється в останні роки в Росії. На що в Національному агентстві вина Грузії відповіли, що якість грузинського вина відповідає всім стандартам.

Як повідомлялося, в Тбілісі 20 червня розпочалися протести після того, як депутат Держдуми Росії Сергій Гаврилов спробував вести засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту. Багатьох громадян Грузії це обурило, бо перед приїздом у Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотним визнання Росією незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії - Абхазії та Південної Осетії.

21 червня президент РФ Путін заборонив авіакомпаніям Росії перевозити громадян до Грузії, починаючи з 8 липня. Грузинським авіаперевізникам також заборонять літати у Росію з цього дня.