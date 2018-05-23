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    У Росії заарештували адептів Свідків Єгови за екстремізм

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    У Росії заарештували адептів Свідків Єгови за екстремізм

    Людей звинувачують в організації та діяльності екстремістського співтовариства

    Суд в російському місті Оренбурзі заарештував на два місяці представників забороненої в Росії релігійної організації Свідків Єгови – Володимира Кочнева і Олександра Суворова. Цих людей звинувачують в організації та участі в екстремістському співтоваристві. Про це повідомляє Європейська асоціація Свідків Єгови.

    Ще один послідовник релігійної організації Владислав Колбанов під домашнім арештом. З 17 травня в Оренбурзькій області поліція провела 18 обшуків у будинках громадян, які вважаються Свідками Єгови. 15 із них були затримані.

    У 2017 році Верховний суд Росії ухвалив рішення про визнання Свідків Єгови екстремістською організацією і заборону її діяльності на території країни. За даними єговістів, в Росії у них близько 170 тисяч послідовників.

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