  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Росії загорівся магістральний газопровід

    • Розсилка
    У Росії загорівся магістральний газопровід

    Магістральний газопровід Ямбург-Поволжя загорівся на Уралі

    У Свердловській області в Росії сталася розгерметизація магістрального газопроводу.

    Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на джерело в екстрених службах.

    «Поблизу населеного пункту Пелим сталася розгерметизація магістрального газопроводу Ямбург – Поволжжя. За розгерметизацією було загоряння. Відбувається смолоскипне горіння», – повідомили представники МНС.

    За наявною інформацією, паливо споживачам подається резервними лініями. 

    За попередніми даними, газопровід належить ТОВ «Газпром Трансгаз Чайковський».

    Наголошується, що інцидент не впливає на подачу газу споживачам, так як задіяні дві резервні лінії.

    Це вже п’ята з початку 2019 року аварія на об’єктах магістральних «Газпрому». 

    Читайте також
    пожежа газ Газпром аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ