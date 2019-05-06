У Росії загорівся магістральний газопровід



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Магістральний газопровід Ямбург-Поволжя загорівся на Уралі

У Свердловській області в Росії сталася розгерметизація магістрального газопроводу.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на джерело в екстрених службах.

«Поблизу населеного пункту Пелим сталася розгерметизація магістрального газопроводу Ямбург – Поволжжя. За розгерметизацією було загоряння. Відбувається смолоскипне горіння», – повідомили представники МНС.

За наявною інформацією, паливо споживачам подається резервними лініями.

За попередніми даними, газопровід належить ТОВ «Газпром Трансгаз Чайковський».

Наголошується, що інцидент не впливає на подачу газу споживачам, так як задіяні дві резервні лінії.

Це вже п’ята з початку 2019 року аварія на об’єктах магістральних «Газпрому».