У Росії затримали екс-міністра за звинуваченням у розкраданні



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Колишній російський міністр Михайло Абизов

Абизова підозрюють в розкраданні 62 мільйонів доларів

Слідчий комітет Росії заявив 26 березня, що порушив кримінальну справу проти колишнього міністра Михайла Абизова за підозрою в розкраданні 62 мільйонів доларів. Кремль заявив, що президент Володимир Путін був заздалегідь поінформований про підозри щодо Абизова.

Слідчий комітет стверджує, що Абизов був затриманий агентами Федеральної служби безпеки Росії.

Слідчі стерджують, що Абизов і п’ять співучасників вкрали гроші і перерахували кошти за кордон.

Також, за даними слідства, Абизов заснував кримінальний бізнес у квітні 2011 року, за рік до того, як був призначений міністром у справах так званого «відкритого уряду» в кабінеті тодішнього президента Дмитра Медведєва. Це була посада, на якій Абизов відповідав за те, щоб уряд Росії був прозорим і підзвітним. На посаді він перебував до 2018 року, коли президент Володимир Путін був переобраний на черговий термін на посаді.

У 2017 році опозиційний російський політик Олексій Навальний повідомив, що Абизов має нерухоме майно в Італії вартістю близько 11,7 мільйона доларів. Навальний заявляв, що Абизов нагромадив свої багатства через зв’язки з енергетичними підприємствами в Новосибірську.