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    У Росії зняли судимість з блогера, засудженого за ловлю покемонів у храмі

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    У Росії зняли судимість з блогера, засудженого за ловлю покемонів у храмі

    Руслан Соколовський тепер вважається несудимим

    Суд Санкт-Петербурга зняв з відеоблогера Руслана Соколовського, який ловив покемонів в храмі, судимість за статтею про екстремізм.

    Про це повідомляє «Медиазона» з посиланням на адвоката Віталія Черкасова.

    Суд звільнив Соколовського від покарання за ч. 1 ст. 282 КК Росії (розпалювання ненависті до соціальної групи) у зв'язку з її часткової декриміналізацією.

    «Що стосується двох інших складів про образу почуттів віруючих (ч. 2 ст. 148 КК) і використання авторучки, призначеної для негласного отримання інформації (стаття 138.1 КК), на момент закону про декриміналізацію Соколовський вже відбув більшу частину покарання. У цій частині прокурор просив шість місяців обмеження волі, суд так і призначив — шість місяців. Значить і в цій частині погашається судимість. Руслан Соколовський тепер вважається несудимим», — сказав адвокат.

    Він уточнив, що суд визнав термін покарання відбутий, оскільки зарахував у нього час знаходження блогера в СІЗО і під домашнім арештом — всього близько 8 місяців.

    Нагадаємо, 11 травня суд в Єкатеринбурзі засудив Руслана Соколовського до трьох років умовно за публікацію серії роликів, на яких він грає в Pokemon GO в церкви і критикує релігію. Суд визнав, що дії Соколовського ображають почуття вірян.

    Слідство просило засудити Соколовського до 3,5 років колонії загального режиму.

    Соколовський розповідав, що вирішив перевірити, чи дійсно за гру в Pokemon Go в храмі загрожує кримінальна відповідальність, як про це розповіли по федеральних каналах.

    Після затримання блогера спочатку відправили у СІЗО, але пізніше суд змінив запобіжний захід на домашній арешт.

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