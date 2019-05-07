У Росії зняли судимість з блогера, засудженого за ловлю покемонів у храмі



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Руслан Соколовський тепер вважається несудимим

Суд Санкт-Петербурга зняв з відеоблогера Руслана Соколовського, який ловив покемонів в храмі, судимість за статтею про екстремізм.

Про це повідомляє «Медиазона» з посиланням на адвоката Віталія Черкасова.

Суд звільнив Соколовського від покарання за ч. 1 ст. 282 КК Росії (розпалювання ненависті до соціальної групи) у зв'язку з її часткової декриміналізацією.

«Що стосується двох інших складів про образу почуттів віруючих (ч. 2 ст. 148 КК) і використання авторучки, призначеної для негласного отримання інформації (стаття 138.1 КК), на момент закону про декриміналізацію Соколовський вже відбув більшу частину покарання. У цій частині прокурор просив шість місяців обмеження волі, суд так і призначив — шість місяців. Значить і в цій частині погашається судимість. Руслан Соколовський тепер вважається несудимим», — сказав адвокат.

Він уточнив, що суд визнав термін покарання відбутий, оскільки зарахував у нього час знаходження блогера в СІЗО і під домашнім арештом — всього близько 8 місяців.

Нагадаємо, 11 травня суд в Єкатеринбурзі засудив Руслана Соколовського до трьох років умовно за публікацію серії роликів, на яких він грає в Pokemon GO в церкви і критикує релігію. Суд визнав, що дії Соколовського ображають почуття вірян.

Слідство просило засудити Соколовського до 3,5 років колонії загального режиму.

Соколовський розповідав, що вирішив перевірити, чи дійсно за гру в Pokemon Go в храмі загрожує кримінальна відповідальність, як про це розповіли по федеральних каналах.

Після затримання блогера спочатку відправили у СІЗО, але пізніше суд змінив запобіжний захід на домашній арешт.