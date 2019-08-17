У Росії звільнили українського політв'язня, якого затримали в Криму й катували струмом



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Політв'язень Володимир Присич повернувся додому на Харківщину

Присич відбував незаконне покарання в російській колонії Кабардино-Балкарії

Після трьох років ув'язнення додому на Харківщину повернувся український політв'язень Володмир Присич.

Його три роки тому ФСБ РФ затримала в Криму й назвала «шпигуном української розвідки», потім катуваннями вибили зізнання, а засудили за підкинуті наркотики.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на родичів політв'язня.

«Українець почувається задовільно, але потребує лікування і реабілітації. Володимир Присич і його рідні дякують українським правозахисникам, представникам української влади, особливо Консульській службі МЗС України, Василю Кириличу і Тарасу Малишевському за допомогу в поверненні політв'язня додому після закінчення терміну незаконного покарання. Також Володимир дякує всім небайдужим людям, які писали йому в колонію. Після отримання листів з Верховної Ради України і від української діаспори в США, ставлення адміністрації колонії до нього стало помітно краще», - зазначили в Кримській правозахисній групі.

Нагадаємо, далекобійника з Харківщини Володимира Присича затримали співробітники ФСБ Росії 13 серпня 2016 року в анексованому вже на той час Севастополі. Наступного дня Присич під тиском працівників ФСБ і тортурами електричним струмом зізнався в шпигунстві проти РФ. Його «свідчення» наприкінці серпня транслювали в ефірі державного телеканалу «Росія 1» та інших ЗМІ. Однак українець відмовився від цих свідчень, щойно його родичі уклали договір з незалежними адвокатами.

8 травня 2017 року «суддя Гагарінського районного суду Севастополя» Павло Крилло засудив українця до трьох років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму за зберігання наркотиків (ч. 2 ст. 228 КК РФ). Наркотики були підкинуті українцеві в автомобіль, в той час, коли його катували і примушували зізнатися в шпигунстві.

Адвокати українця заявили, що справа повністю сфабрикована спецслужбами РФ і подали апеляційну скаргу з вимогою повністю виправдати Присича.

«Суддя Севастопольського міського суду» Василь Авхімов 3 серпня 2017 року залишив вирок у силі.