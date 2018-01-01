У російській столиці підстрелили колишнього банкіра

За словами свідків, близько 15:00 за московським часом двоє чоловіків кілька разів вистрілили в екс-банкіра

У результаті стрілянини у бізнес-центрі біля станції метро Павелецька у Москві постраждав колишній банкір Олександр Осетров. Про це повідомляє «КоммерсантЪ» «В результаті стрілянини у бізнес-центрі «Святогор» біля станції метро «Павелецька» у Москві постраждав чоловік. За інформацією ЗМІ, це колишній



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За словами свідків, близько 15:00 за московським часом двоє чоловіків кілька разів вистрілили в екс-банкіра

У результаті стрілянини у бізнес-центрі біля станції метро Павелецька у Москві постраждав колишній банкір Олександр Осетров.

Про це повідомляє «КоммерсантЪ»

«В результаті стрілянини у бізнес-центрі «Святогор» біля станції метро «Павелецька» у Москві постраждав чоловік. За інформацією ЗМІ, це колишній співвласник збанкрутілого в січні 2016 року «Носта-банку» Олександр Осетров», - йдеться в повідомленні.

За словами свідків, близько 15:00 за московським часом двоє чоловіків середнього зросту в чорних куртках і з медичними масками на обличчі вискочили з легкового автомобіля і кілька разів вистрілили в чоловіка, який виходив з центру. Після нападу злочинці зникли.

На місці стрілянини оперативники знайшли три гільзи. Зараз біля бізнес-центру працюють співробітники Слідчого комітету, територія оточена.