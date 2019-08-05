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    У російського літака Sukhoi Superjet-100 нові проблеми

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    SSJ-100 екстрено сів в Мінводах - У російського літака Sukhoi Superjet-100 нові проблеми
    SSJ-100 екстрено сів в Мінводах
    Фото: ТАСС

    SSJ-100 розгерметизувався в середині польоту і екстрено сів в Мінводах

    Літак Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авіакомпанії «Азимут» екстрено сів в Мінеральних Водах через розгерметизацію.

    Про це повідомляє російське агентство «Інтерфакс» з посиланням на джерело в органах управління повітряним рухом.

    Відзначається, що лайнер прямував з Елісти в Сочі.

    «Командир зв'язався з диспетчерами і повідомив про нештатну ситуацію - розгерметизацію салону. Було прийнято рішення про екстрену посадку в Мінводах», - наводить слова співрозмовника агентство.

    В аеропорту Мінеральних Вод підтвердили посадку SSJ-100. За даними Life, розгерметизація салону сталася на висоті 900 метрів, після чого екіпаж літака доповів про позаштатну ситуацію.

    На борту лайнера знаходився 81 гірник, ніхто в результаті події не постраждав.

    31 липня російські ЗМІ повідомляли про те, що пасажирський лайнер Sukhoi Superjet-100 був змушений здійснити екстрену посадку в Самарі. Літак слідував із Краснодара до Тюмені, а на його борту було 97 осіб.

    Нагадаємо, 20 липня біля літака SSJ-100 авіакомпанії «Якутія» в польоті тріснуло скло кабіни пілотів.

    У червні виліт SSJ-100 авіакомпанії «Ямал» затримали в аеропорту Кольцово в Єкатеринбурзі більш ніж на п'ять годин через технічну несправність.

    Sukhoi Superjet 100 - російський пасажирський літак. Він розроблений компанією Цивільні літаки Сухого за участю ряду іноземних компаній в 2008 році.

    На даний момент в світі експлуатується 87 SSJ100. У Росії ушкодження виявлені у 14 судів, а у мексиканської Interjet ушкодження виявилися у половини літаків – 11 з 22. Через виявлений дефект кожний п'ятий російський літак Sukhoi SuperJet виведено з експлуатації.

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