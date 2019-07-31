У російського літака Sukhoi Superjet-100 нові проблеми



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Літак був змушений здійснити екстрену посадку в Самарі

Російські ЗМІ повідомляють про те, що пасажирський лайнер Sukhoi Superjet-100 був змушений здійснити екстрену посадку в Самарі. Літак слідував із Краснодара до Тюмені, а на його борту було 97 осіб.

На аеродромі Самари в 1:01 за київським часом оголосили тривогу через те, що Sukhoi Superjet-100 мав здійснити екстрену посадку. Причиною цього стали проблеми із двигуном. Посадка відбулася в 1:17 і пройшла без проблем.

Російські ЗМІ вранці повідомили, що пасажири досі очікують заміни літака в будівлі аеровокзалу, Куйбишевська транспортна прокуратура контролює дотримання прав пасажирів та почала перевірку виконання законодавства про безпеку польотів.

Sukhoi Superjet 100 - російський пасажирський літак. Він розроблений компанією Цивільні літаки Сухого за участю ряду іноземних компаній в 2008 році.

На даний момент в світі експлуатується 87 SSJ100. У Росії ушкодження виявлені у 14 судів, а у мексиканської Interjet ушкодження виявилися у половини літаків – 11 з 22. Через виявлений дефект кожний п'ятий російський літак Sukhoi SuperJet виведено з експлуатації.



