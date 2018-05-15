У російському Кемерові почали зносити ТЦ «Зимова вишня»

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Увесь комплекс складається із семи будівель, зведених із цегли і залізобетону

У російському Кемерові розпочали демонтаж одного з будинків, що входять до комплексу торгово-розважального центру «Зимова вишня».

Про це пише «Інтерфакс».

Увесь комплекс складається із семи будівель, зведених із цегли і залізобетону. Демонтаж розпочали з 2-поверхової будівлі, в якій є сауни та автомийка.

В. о. губернатора Кемеровської області Сергій Цивільов повідомив журналістам, що будівля перебуває в аварійному стані і експлуатувати її не можна.

«Сьогодні ми розпочинаємо демонтаж допоміжних будівель для того, щоб підготувати майданчик для демонтажу основної будівлі», — пояснив Цивільов.

Основний власник — ВАТ «Кемеровський кондитерський комбінат» безкоштовно передав муніципалітету всі будівлі комплексу, а також викупить частки у тих, хто незадоволений планами щодо демонтажу.

Сквер на місці ТРЦ планують відкрити до 1 вересня. У майбутньому сквері не передбачено об'єктів комерції і торгівлі.

У результаті пожежі в ТРЦ «Зимова вишня» в Кемерово, яка сталася 25 березня, за офіційними даними, загинули 64 людини, в тому числі 41 дитина.

Сім'ї загиблих і постраждалих під час пожежі в кемеровському торговому центрі «Зимова вишня» не отримували виплат від співвласника згорілого ТЦ.