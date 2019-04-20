У «Роснефти» хочуть добитися заборони роботи Reuters в РФ
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Агенство Reuters викрило «Роснефть» в допомозі режиму Ніколаса Мадуро
У компанії вважають, що Reuters «систематично займається створенням і розповсюдженням цілеспрямованої дезінформації»
У російській державній компанії «Роснефть» заявили, що планують домогтися «припинення протиправної діяльності» інформагентства Reuters на території Росії.
Про це йдеться у заяві компанії.
Таким чином у «Роснефти» відреагували на повідомлення Reuters про те, що Венесуела отримує гроші за продаж нафти в обхід санкцій США за допомогою російської кампанії.
У «Роснефти» назвали цю інформацію «відвертою брехнею».
У компанії вважають, що Reuters «систематично займається створенням і розповсюдженням цілеспрямованої дезінформації, легалізацій чуток в інтересах замовників, вигадує інформаційні приводи з метою нанесення шкоди російській економіці, російським компаніям і російській державі».
«Вважаємо за необхідне звернутися до правоохоронних органів з метою припинення протиправної діяльності псевдоагентства на території Російської Федерації», - заявили у прес-службі.
Нагадаємо, напередодні агентство Reuters повідомило, що режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро користується послугами російської корпорації «Роснефть» для того, щоб обходити санкції США щодо нафтової промисловості країни.