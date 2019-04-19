Венесуела обходить американські санкції через «Роснефть» - Reuters



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Роснефть «викрили в допомозі режиму Ніколаса Мадуро

Венесуельська державна нафтова компанія передає свої рахунки-фактури від продажу палива «Роснефти»

Уряд президента Венесуели Ніколаса Мадуро користується послугами російської корпорації «Роснефть» для того, щоб обходити санкції США щодо нафтової промисловості країни.

Про це пише агентство Reuters.

Відзначається, що венесуельська державна нафтова компанія PDVSA передає свої рахунки-фактури від продажу палива «Роснефти».

Російська корпорація виступає посередником між PDVSA і кінцевим покупцем венесуельської нафти. Підкреслюється, що всі угоди проходять негайно і грошові кошти потрапляють у російські банки або використовуються для розрахунків в очікуванні платежів, щоб експорт нафти не переривався.

За даними агентства, платіжна угода PDVSA з «Роснефтью» є частиною ряду схем уряду Мадуро, спрямованих на отримання доступу до готівки, включаючи продаж золотих резервів Центробанку.

Нагадаємо, у січні цього року США ввели обмеження проти PDVSA.

До слова, 17 квітня США повідомили про запровадження санкцій щодо Центробанку Венесуели.

13 березня США запровадили нові санкції проти режиму Мадуро у Венесуелі.

До слова, лідер опозиції, тимчасовий виконувач обов'язків президента Венесуели Хуан Гуайдо заявив Росія і Куба незаконно прислали своїх військових до Венесуели, оскільки їхній приїзд не був схвалений парламентом країни.

Джерело: Кореспондент.net