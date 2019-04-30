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    У Ростовській області запрацював центр видачі паспортів жителям окупованого Донбасу

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    Жителям ОРДЛО вже почали видавати російські паспорти - у тестовому режимі - У Ростовській області запрацював центр видачі паспортів жителям окупованого Донбасу
    Жителям ОРДЛО вже почали видавати російські паспорти - у тестовому режимі

    Російські паспорти почали видавати жителям окупованих бойовиками територій у Донецької області

    У Ростовській області у тестовому режимі почав працювати центр, у якому планується видавати російські паспорти жителям ОРДО, інформує ТАСС.

    «Відділення з питань міграції відділу МВС Росії по Некліновському району запрацювало у вівторок (30 квітня - ред.) в Ростовській області в тестовому режимі», - пише агентство.

    У цьому відділенні будуть видавати російські паспорти жителям окупованих бойовиками територій у Донецької області.

    Раніше прес-сектретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російське громадянство дозволить жителям ОРДЛО мати документи, які визнаються не тільки в Росії.

    «Люди ж (з Донбасу – ред.) подорожують не тільки на територію Росії… Так, в Росії вони, припустимо, могли використовувати ці документи (ОРДЛО – ред.), але жодним чином вони не могли це робити десь в інших напрямках», - зазначив речник Путіна.

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