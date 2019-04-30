У Путіна розказали, для чого роздають паспорти мешканцям окупованих територій



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У Кремлі висунули офіційну версію того, для чого українцям в ОРДЛО роздають паспорти РФ

У Кремлі пояснили роздачу паспортів РФ жителям тимчасово окупованих районів Донбасу тим, що визнання документів окупаційних адміністрацій замало, оскільки за документами так званих «республік» люди могли їздити лише до РФ. Про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, наскільки коректно говорити про гуманітарну причину видачі паспортів жителям окупованих територій на Донбасі, якщо указом президента РФ, підписаним у лютому 2017 року, в Росії визнаються документи так званих «ЛДНР», і люди могли за цими документами їздити до РФ.

«Люди подорожують не тільки на території Росії, люди зустрічаються з іншими проблемами. Багато людей не можуть відновити свої проїзні документи, не можуть відновити свої паспорти, перебуваючи на території цих республік. У Росії, припустимо, вони могли використовувати ці документи, але жодним чином вони не могли це робити в інших напрямках», - сказав Пєсков.

Як повідомлялось, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощене отримання російських паспортів жителями тимчасово окупованого Донбасу. 25 квітня Путін заявив, що якщо сусідні з Україною країни - Польща, Угорщина, Румунія - видають свої паспорти українцям, то «чому Росія цього не може робити?». За його словами, люди, які проживають на території Донецької або Луганської «республік», перебувають у набагато складнішому становищі, вони «позбавлені елементарних людських прав», їм важко пересуватися не тільки по території України і третіх країн, а й по території Росії. «Вони не можуть придбати квиток на літак чи на поїзд. Це неможлива ситуація», - сказав президент РФ. 27 квітня Путін заявив, що Росія може спростити процедуру отримання громадянства для всіх українців, а не лише тих, які живуть на окупованих територіях Донбасу. 29 квітня в місті Новошахтинськ Ростовської області відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованих районів Луганської області.