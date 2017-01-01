У Румунії продовжуються протести через судову реформу

Маніфестанти вимагають відставки керівників парламенту, а також відкликання законопроектів про внесення змін у систему правосуддя

Жителі багатьох міст Румунії – Бухареста, Клужа, Дева, Тиргу-Муреша та інших – вийшли у неділю ввечері, 3 грудня, на нові антиурядові протести. Маніфестанти вимагають відставки керівників парламенту Келіна Попеску Теричану (голова Сенату) та Лівіу Драгня (голова Камери депутатів), а також відкликання з парламенту законопроектів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Протестувальник в Румунії

Маніфестанти вимагають відставки керівників парламенту, а також відкликання законопроектів про внесення змін у систему правосуддя

Жителі багатьох міст Румунії – Бухареста, Клужа, Дева, Тиргу-Муреша та інших – вийшли у неділю ввечері, 3 грудня, на нові антиурядові протести.

Маніфестанти вимагають відставки керівників парламенту Келіна Попеску Теричану (голова Сенату) та Лівіу Драгня (голова Камери депутатів), а також відкликання з парламенту законопроектів про внесення змін у систему правосуддя, повідомляє «Укрінформ».

«У неділю, 3 грудня, ми знову збираємося на акції протесту в центрі Бухареста. Закони про внесення змін до системи правосуддя не повинні бути ухвалені. Преса, громадянське суспільство і представники інших демократичних держав виступають з аналогічними вимогами, проте парламентарі не хочуть дослухатися до нашої думки. Ми зобов'язані зупинити правове беззаконня», - написали організатори акцій протесту на своїх сторінках у соціальних мережах.

Нагадаємо, 26 листопада тисячі румунів вийшли на вулиці столиці Бухареста та інших міст країни на протест проти плану правлячих соціал-демократів переглянути судову систему країни.

Раніше проти внесення змін до системи правосуддя виступили представники ЄС, США і громадянського суспільства Румунії.

Згідно з винесеними на розгляд до парламенту законопроектами, президент Румунії втрачає право призначати прокурорів і керівника управління по боротьбі з корупцією, а Юридична інспекція підпорядковуватиметься не Вищій Раді магістрату, а міністру юстиції.