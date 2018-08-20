У Саудівській Аравії розпочався хадж
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Близько двох мільйонів мусульман з усього світу візьмуть участь у цьогорічному паломництві
Хадж зібрав у Саудівській Аравії близько двох мільйонів мусульман.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
«Близько двох мільйонів мусульман з усього світу візьмуть участь у цьогорічному паломництві (хаджі), що розпочинається у неділю. Щонайменше 1,7 мільйона прочан прибули до Саудівської Аравії з-за меж королівства», – йдеться у повідомленні.
Хадж – паломництво до священної для мусульман Мекки, де народився пророк Мухамед, яке здійснюється на початку 12-го місяця мусульманського місячного календаря. За Кораном, здійснити хадж хоча б раз у житті має кожен повнолітній мусульманин, якщо йому дозволяє стан здоров’я та фінансові можливості.
Десятки тисяч правоохоронців Саудівської Аравії стежитимуть, аби під час паломництва не сталося нещасних випадків.
Нагадаємо, що у вересні 2015 року понад дві тисячі людей загинули в масовій тисняві у долині Міна біля Мекки під час одного з обрядів хаджу. Того ж року незадовго до початку щорічного паломництва на головну мечеть мусульманського світу у Мецці впав великий будівельний кран, унаслідок чого загинули понад 100 людей та більше 200 зазнали поранень.