  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Саудівській Аравії розпочався хадж

    • Розсилка
    <span>На фото - мечеть Аль-Харам у Мецці</span> - У Саудівській Аравії розпочався хадж
    На фото - мечеть Аль-Харам у Мецці

    Близько двох мільйонів мусульман з усього світу візьмуть участь у цьогорічному паломництві

    Хадж зібрав у Саудівській Аравії близько двох мільйонів мусульман.

    Про це повідомляє Deutsche Welle. 

    «Близько двох мільйонів мусульман з усього світу візьмуть участь у цьогорічному паломництві (хаджі), що розпочинається у неділю. Щонайменше 1,7 мільйона прочан прибули до Саудівської Аравії з-за меж королівства», – йдеться у повідомленні.

    Хадж – паломництво до священної для мусульман Мекки, де народився пророк Мухамед, яке здійснюється на початку 12-го місяця мусульманського місячного календаря. За Кораном, здійснити хадж хоча б раз у житті має кожен повнолітній мусульманин, якщо йому дозволяє стан здоров’я та фінансові можливості.

    Десятки тисяч правоохоронців Саудівської Аравії стежитимуть, аби під час паломництва не сталося нещасних випадків. 

    Нагадаємо, що у вересні 2015 року понад дві тисячі людей загинули в масовій тисняві у долині Міна біля Мекки під час одного з обрядів хаджу. Того ж року незадовго до початку щорічного паломництва на головну мечеть мусульманського світу у Мецці впав великий будівельний кран, унаслідок чого загинули понад 100 людей та більше 200 зазнали поранень. 

    Читайте також
    Саудівська Аравія релігія мусульмани
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ