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    У Сенаті США затвердили до схвалення резолюцію по Україні

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    У Сенаті США затвердили до схвалення резолюцію по Україні

    У документі наголошується на важливості збереження санкцій проти РФ

    У Сенаті США затверджено до схвалення резолюцію, присвячену 5-тій річниці Революції Гідності, яка вшановує пам’ять Небесної Сотні та засуджує триваючу російську агресію щодо України.

    Про це повідомляє Посольство США в Україні у Facebook.

    Зазначається, що Комітет із закордонних відносин Сенату США розглянув та рекомендував резолюцію до ухвалення повним складом верхньої палати Конгресу. Співавторами резолюції є понад два десятки сенаторів від Республіканської та Демократичної партій.

    У документі, зокрема, вітається досягнутий Україною прогрес в утвердженні верховенства права, наближенні країни до євроатлантичних норм і стандартів, посиленні боєготовності Збройних Сил України та їхньої сумісності з критеріями НАТО, а також створення автокефальної Православної церкви України.

    Також наголошується на важливості продовження реформ в Україні, спрямованих на боротьбу з корупцією, побудову міцної та вільної економіки, утвердження демократії та верховенства права.

    Крім того, у резолюції міститься заклик до Кремля негайно звільнити членів екіпажу захоплених у Керченській протоці суден українських ВМС та засуджуються триваючі дестабілізуючі дії РФ щодо України, підкреслюється необхідність збереження жорсткого санкційного режиму проти Росії, а також підтверджується Декларація Держдепартаменту США про невизнання незаконних намагань РФ анексувати український Крим;

    Також у документі підкреслюється, що газопровід «Північний потік - 2« становить значну загрозу безпеці Європи, спрямований на підрив економічної стабільності України та посилення її вразливості перед подальшими російськими військовими інтервенціями.

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