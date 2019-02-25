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    У Сенегалі президента переобрали в першому турі

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    Маккі Салл знову став президентом Сенегалу&nbsp; - У Сенегалі президента переобрали в першому турі
    Маккі Салл знову став президентом Сенегалу 

    Офіційні результати голосування мають оголосити протягом тижня

    Президент Сенегалу Маккі Салл виграв вибори у першому турі, що відбувся у неділю, хоча два його головних конкуренти готові оскаржити результат.

    Про це пише AFP.

    «Результати дозволяють нам сказати, що ми повинні привітати президента Маккі Салла з його переобранням», - заявив прем'єр-міністр Махамед Бун Абдалла Діонн опівночі, прогнозуючи, що діючий голова отримає «принаймні 57 відсотків голосів».

    Оголошення офіційних результатів з кожного регіону очікується до вівторка з загальнонаціональним підсумковим результатом не пізніше п'ятниці. Якщо попередні результати голосування у ході підрахунку голосів зміняться, то другий тур відбудеться 24 березня.

    Незадовго до оголошення голови уряду, два головних опоненти Салла виступили проти передчасного проголошення перемоги президентом.

    Чинний президент, 56-річний Маккі Салл, лідирує на багатьох виборчих дільницях, за попередніми результатами, повідомленими увечері місцевими ЗМІ.

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