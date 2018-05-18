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    У школі в Техасі стрілянина, є загиблі

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    <span>Стрілянина в школі в штаті Техас</span>
    Стрілянина в школі в штаті Техас

    Точна кількість жертв поки невідома

    У передмісті Х'юстона (штат Техас) невідомий відкрив стрілянину в школі, є поранені й убиті. Озброєний злочинець відкрив вогонь у школі близько 07:45 за місцевим часом, коли в навчальному закладі тільки починався день.

    Про це повідомляє телеканал khou11 з посиланням на джерела.

    За версією khou11 загинуло 8 осіб.

    Видання NYT повідомляє, що в результаті події загинуло 3 людини, також був поранений офіцер поліції.

    «Правоохоронні органи і машини швидкої допомоги оточили середню школу, приблизно в 30 милях на південний схід від Х'юстона, після того, як чоловік відкрив вогонь всередині», - йдеться в повідомленні.

    Зазначають, що стрілка затримали, він перебуває під вартою.

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