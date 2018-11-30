У штаті Род-Айленд грудень оголосили місяцем пам’яті жертв Голодомору
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Род-Айленд став 22-м штатом, який визнав Голодомор в Україні 1932-1922 років геноцидом українців
Губернатор американського штату Род-Айленд Джина Раймондо оголосила грудень 2018 року місяцем пам’яті жертв геноциду українців.
Згідно з її офіційною заявою, таке рішення вона ухвалила, аби заохотити громадян вшанувати пам’ять українців, померлих під час Голодомору.
Відповідний документ оприлюднило посольство України в США, повідомивши, що Род-Айленд став 22-м штатом, який визнав Голодомор в Україні 1932-1922 років геноцидом українців.
«Завдяки спільним зусиллям і українських дипломатів у США, і української громади на сьогодні ми вже маємо більше двох десятків американських штатів, які чітко заявляють про свою позицію щодо дій Радянського Союзу на початку ХХ століття в Україні: «Голодомор – це акт геноциду», – йдеться в заяві дипломатичного представництва.
Раніше повідомлялося, що штат Вірджинія приєднався до низки американських штатів, визнавши Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Нагадаємо, 4 жовтня Сенат США визнав Голодомор в Україні геноцидом. Сенатори одноголосним рішенням прийняли двопартійну резолюцію про Голодомор 1932-1933 років.