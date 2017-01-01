У Швеції підірвали поліцейський автомобіль
- Сьогодні, 06:39
-
Розсилка
Правоохоронцям вдалося затримати двох підозрюваних у причетності до організації вибуху
У шведському місті Мальме підірвали поліцейську машину, яка була припаркована біля поліцейського відділку. Силовики затримали двох підозрюваних до вибуху.
Про це повідомляє Expressen.
Інцидент стався ввечері 29 грудня. Відразу після вибуху правоохоронці виставили велике оточення, на місце також прибули сапери.
Відомо, що автомобіль дістав серйозні пошкодження, але ніхто не постраждав.
Згодом вдалося затримати двох осіб, 22-річного та 26-річного чоловіків. Їх підозрюють у причетності до організації вибуху.
Також поліцейські проводять обшуки і опитують свідків інциденту. Мотиви нападників не називаються.
Нагадаємо, у п'ятницю, 29 грудня, в нічному клубі невеликого міста Каукасія на півночі Колумбії стався вибух, в результаті постраждала щонайменше 31 особа.