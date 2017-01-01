У Швеції підірвали поліцейський автомобіль

Правоохоронцям вдалося затримати двох підозрюваних у причетності до організації вибуху

У шведському місті Мальме підірвали поліцейську машину, яка була припаркована біля поліцейського відділку. Силовики затримали двох підозрюваних до вибуху. Про це повідомляє Expressen. Інцидент стався ввечері 29 грудня. Відразу після вибуху правоохоронці виставили велике оточення, на місце також прибули сапери. Відомо, що автомобіль дістав