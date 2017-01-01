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    У Колумбії прогримів вибух у нічному клубі: понад 30 постраждалих

    За попередніми даними, невідомий на мотоциклі кинув в будівлю гранату
    У п'ятницю, 29 грудня, в нічному клубі невеликого міста Каукасія на півночі Колумбії стався вибух, в результаті постраждала щонайменше 31 особа За інформацією мера міста, три жінки отримали серйозні поранення, у решти постраждалих незначні травми, передає AP. За попередніми даними, невідомий на мотоциклі кинув в будівлю гранату. Поліція
    • Вчора, 22:53
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    Нічний клуб, де стався вибух
    Нічний клуб, де стався вибух

    За попередніми даними, невідомий на мотоциклі кинув в будівлю гранату

    У п'ятницю, 29 грудня, в нічному клубі невеликого міста Каукасія на півночі Колумбії стався вибух, в результаті постраждала щонайменше 31 особа

    За інформацією мера міста, три жінки отримали серйозні поранення, у решти постраждалих незначні травми, передає AP.

    За попередніми даними, невідомий на мотоциклі кинув в будівлю гранату. Поліція одразу арештувала чоловіка і жінку за підозрою в нападі. Ймовірно, що інцидент пов'язаний з розбірками місцевих наркокартелів.

    На момент інциденту в клубі Bora Bora було близько 70 відвідувачів.

    Нагадаємо, два вибухи поблизу мечеті та медіацентру у столиці АфганістануКабулі сталися в четвер, 28 грудня. 

    В результаті теракту загинула 41 людина, зокрема журналіст. Відповідальність за напад взяли на себе бойовики ІДІЛ.

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