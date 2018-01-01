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    У швейцарського мобільного оператора викрали дані 800 тисяч абонентів

    Злочинців шукають
    Швейцарський оператор мобільного зв'язку Swisscom повідомив про крадіжку персональних даних 800 тисяч абонентів. Про це повідомляє видання Associated Press. Компанія заявила, що її система зламана в кінці минулого року. В результаті контактні дані близько 800 тисяч клієнтів були скомпрометовані. У компанії відмітили, що вони знайшли проблему
    • Сьогодні, 17:45
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    Ethnews

    Злочинців шукають

    Швейцарський оператор мобільного зв'язку Swisscom повідомив про крадіжку персональних даних 800 тисяч абонентів. Про це повідомляє видання Associated Press.

    Компанія заявила, що її система зламана в кінці минулого року. В результаті контактні дані близько 800 тисяч клієнтів були скомпрометовані. У компанії відмітили, що вони знайшли проблему під час регулярної перевірки своєї діяльності. Розслідування триває.

    За словами оператора, невідома сторона отримала імена, адреси, номери телефонів і дати народження клієнтів через торгового партнера Swisscom.

    Швейцарія мобільні оператори злочинність розслідування
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