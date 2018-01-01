У швейцарського мобільного оператора викрали дані 800 тисяч абонентів
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Ethnews
Злочинців шукають
Швейцарський оператор мобільного зв'язку Swisscom повідомив про крадіжку персональних даних 800 тисяч абонентів. Про це повідомляє видання Associated Press.
Компанія заявила, що її система зламана в кінці минулого року. В результаті контактні дані близько 800 тисяч клієнтів були скомпрометовані. У компанії відмітили, що вони знайшли проблему під час регулярної перевірки своєї діяльності. Розслідування триває.
За словами оператора, невідома сторона отримала імена, адреси, номери телефонів і дати народження клієнтів через торгового партнера Swisscom.