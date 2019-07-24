  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Сімферополі розграбували майно собору Української православної церкви – архієпископ Климент

    • Розсилка
    Російське Міністерство майнових і земельних відносин Криму почало &laquo;внутрішній ремонт&raquo; приміщень собору - У Сімферополі розграбували майно собору Української православної церкви – архієпископ Климент
    Російське Міністерство майнових і земельних відносин Криму почало «внутрішній ремонт» приміщень собору
    Фото: Крим.Реалії

    Архієпископ Климент пов'язує «розграбування собору» зі своєю поїздкою до США

    Майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира та Ольги Православної церкви України в Сімферополі після рішення суду про передачу в користування російського Мінмайна окупованого Криму було «розграбовано і поламано». Про це 24 липня Крим.Реалії розповів архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент.

    За словами архієпископа Климента, російське Міністерство майнових і земельних відносин Криму почало «внутрішній ремонт» приміщень собору.

    «Ситуація дуже критична. Все відбувалося, коли я не був у Криму. Згідно з рішенням суду в 2017 році, було вилучено 110 квадратних метрів площі першого поверху. Вона була опечатана і перебувала під замком. Але разом з тим було описане і зберігалося церковне майно: крісла, ікони, меблі, килими, посуд, столи, столові прибори. Зараз це все розграбоване і поламане. Частину речей я побачив на вулиці на звалищі. Де поділися інші речі – я не знаю», – повідомив священнослужитель.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У Сімферополі розграбували майно собору Української православної церкви – архієпископ Климент
    У Сімферополі розграбували майно собору Української православної церкви – архієпископ Климент
    У Сімферополі розграбували майно собору Української православної церкви – архієпископ Климент
    У Сімферополі розграбували майно собору Української православної церкви – архієпископ Климент

    Архієпископ Климент пов'язує «розграбування собору» зі своєю поїздкою до США.

    «Вони почали погром саме тоді, коли я був на конференції з релігійної свободи. Це Росія показує всьому світу, що для неї (означає) світове співтовариство і релігійна свобода», – вважає священнослужитель.

    У російському Міністерстві майнових і земельних відносин Криму не відповіли на телефонні дзвінки українських ЗМІ.

    17 липня в Сімферополі Кафедральний собор святих рівноапостольних Володимира та Ольги ПЦУ огородили парканом.

    У Кафедральному соборі святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі проводить богослужіння громада Кримської єпархії УПЦ КП, яка перейшла в Православну церкву України (ПЦУ). Російське Міністерство майнових і земельних відносин Криму в лютому 2019 року зажадало звільнити будівлю собору, пояснивши це закінченням терміну дії договору з Кримською єпархією УПЦ КП.
    Підконтрольний Росії Арбітражний суд Криму 28 червня зобов'язав передати в користування російського Мінмайна Криму приміщення собору. Архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент повідомив, що оскаржуватиме це рішення.
    У середині червня в будівлі храму почалися будівельні роботи, ініційовані Мінмайна Криму та без узгодження з Кримською єпархією.

    Читайте також
    Крим Росія окупанти Українська православна церква ремонт майно
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ