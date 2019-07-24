У Сімферополі розграбували майно собору Української православної церкви – архієпископ Климент



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Російське Міністерство майнових і земельних відносин Криму почало «внутрішній ремонт» приміщень собору Фото: Крим.Реалії

Архієпископ Климент пов'язує «розграбування собору» зі своєю поїздкою до США

Майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира та Ольги Православної церкви України в Сімферополі після рішення суду про передачу в користування російського Мінмайна окупованого Криму було «розграбовано і поламано». Про це 24 липня Крим.Реалії розповів архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент.

За словами архієпископа Климента, російське Міністерство майнових і земельних відносин Криму почало «внутрішній ремонт» приміщень собору.

«Ситуація дуже критична. Все відбувалося, коли я не був у Криму. Згідно з рішенням суду в 2017 році, було вилучено 110 квадратних метрів площі першого поверху. Вона була опечатана і перебувала під замком. Але разом з тим було описане і зберігалося церковне майно: крісла, ікони, меблі, килими, посуд, столи, столові прибори. Зараз це все розграбоване і поламане. Частину речей я побачив на вулиці на звалищі. Де поділися інші речі – я не знаю», – повідомив священнослужитель.

Архієпископ Климент пов'язує «розграбування собору» зі своєю поїздкою до США.

«Вони почали погром саме тоді, коли я був на конференції з релігійної свободи. Це Росія показує всьому світу, що для неї (означає) світове співтовариство і релігійна свобода», – вважає священнослужитель.

У російському Міністерстві майнових і земельних відносин Криму не відповіли на телефонні дзвінки українських ЗМІ.

17 липня в Сімферополі Кафедральний собор святих рівноапостольних Володимира та Ольги ПЦУ огородили парканом.

У Кафедральному соборі святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі проводить богослужіння громада Кримської єпархії УПЦ КП, яка перейшла в Православну церкву України (ПЦУ). Російське Міністерство майнових і земельних відносин Криму в лютому 2019 року зажадало звільнити будівлю собору, пояснивши це закінченням терміну дії договору з Кримською єпархією УПЦ КП.

Підконтрольний Росії Арбітражний суд Криму 28 червня зобов'язав передати в користування російського Мінмайна Криму приміщення собору. Архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент повідомив, що оскаржуватиме це рішення.

У середині червня в будівлі храму почалися будівельні роботи, ініційовані Мінмайна Криму та без узгодження з Кримською єпархією.