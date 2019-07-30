У СІЗО Харкова повісився підозрюваний в крадіжці



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Поліція встановлює обставини смерті 32-річного підслідного

У слідчому ізоляторі в Харкові знайшли повішеним чоловіка.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Харківській області в понеділок, 29 липня.

32-річний чоловік був заарештований і перебував під слідством у СІЗО.

«Попередньо встановлено, що чоловік покінчив із життям через повішення. За даним фактом слідчим управлінням відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 з позначкою «самогубство» Кримінального кодексу України», - сказано в повідомленні.

На цей час проводиться перевірка щодо встановлення всіх обставин події.

Нагадаємо, у Вінницькій колонії №1 вбили підозрюваного в спробі зґвалтування семирічної дівчинки. Чоловіка затримали напередодні та обрали запобіжний захід у вигляді двох місяців за ґратами без права внесення застави.