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    У СІЗО Харкова повісився підозрюваний в крадіжці

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    У СІЗО Харкова повісився підозрюваний в крадіжці

    Поліція встановлює обставини смерті 32-річного підслідного

    У слідчому ізоляторі в Харкові знайшли повішеним чоловіка.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Харківській області в понеділок, 29 липня.

    32-річний чоловік був заарештований і перебував під слідством у СІЗО.

    «Попередньо встановлено, що чоловік покінчив із життям через повішення. За даним фактом слідчим управлінням відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 з позначкою «самогубство» Кримінального кодексу України», - сказано в повідомленні.

    На цей час проводиться перевірка щодо встановлення всіх обставин події.

    Нагадаємо, у Вінницькій колонії №1 вбили підозрюваного в спробі зґвалтування семирічної дівчинки. Чоловіка затримали напередодні та обрали запобіжний захід у вигляді двох місяців за ґратами без права внесення застави.

    Харків СІЗО самогубство поліція чоловік
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