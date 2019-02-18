У СІЗО Сімферополя відмовились приймати передачу для Балуха від дружини



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Балух наразі вживає тільки ті продукти, які йому передають рідні та активісти

У СІЗО в анексованому Сімферополі українському політв'язню Володимиру Балуху відмовились передавати передачу від його дружини Наталії, не прийнявши пакунок.

Про це повідомляє «Кримська правозахисна група».

За словами жінки інформацією, відмову прийняти посилку для українця співробітники СІЗО пояснили тим, що «нібито документи на Балуха до сих пір не роздруковані».

«З середи, за три робочих дні, відповідальним за прийом передач не надіслали необхідні документи, а в суботу та неділю начальство не працює», — пояснила Наталія Балух.

Балух наразі вживає тільки ті продукти, які йому передають рідні та активісти, наголосили правозахисники.

Нагадаємо, сторона захисту Балуха подала прохання про його умовно-дострокове звільнення в листопаді 2018 року, заявив адвокат Дмитро Дінзе. За тодішніми підрахунками Дінзе, Балуху залишилося відбувати покарання 1 рік і 4 місяці.

Перед цим підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом'якшив вирок засудженому до 5 років колонії Балуху, засудивши його до 4 років і 11 місяців колонії. Активіста засудили до такого тюремного терміну за сукупністю двох кримінальних справ.

Балух упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протесту проти несправедливого ув’язнення.

ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники заявили, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.